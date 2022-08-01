Çorum'da 'Motofest' heyecanı başlıyor

Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından bu yıl 3.’sü organize edilecek olan Hitit Motosiklet Festivali, motor tutkunlarını Çorum’da buluşturacak.

6-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Atahan Atlı Sporlar Kompleksi’nde gerçekleştirilecek olan 3. Hitit Motosiklet Festivali hakkında bilgi veren Oda Başkanı Necmettin Uzun, 6 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da festival için Çorum’a gelen konukları İtfaiye Parkı’nda karşılayacaklarını belirterek, saat 13.00’de ise hep birlikte şehir turu atılacağını kaydetti.

Daha sonra festivalin gerçekleştirileceği Atahan Atlı Spor Kulübü’ne geçileceğini ve burada kamp çadırlarının kurulacağını vurgulayan Necmettin Uzun, gece saat 24.00’e kadar çeşitli yarışmalar (ip çekme, yumurta ve çuval yarışı) akrobasi gösterileri, konser ve havai fişek gösterileri ile Türkiye’nin değişik şehirlerinden Çorum’a gelecek olan motor tutkunlarını en güzel şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

2 gün sürecek olan festivalin Çorum’un tanıtımına katkı sunacağını ifade eden Necmettin Uzun, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, ÇESOB Başkanı Recep Gür, katkıda bulunan sponsor firmalara ve oda üyesi motosikletçi esnafına teşekkür etti.

Ayrıca, 6 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00-22.00 saatleri arasında Hürriyet Meydanı’nda Atahan Atlı Sporlar Kompleksi’ne ücretsiz servis kaldıracaklarını belirten Uzun, Çorumlu tüm motor tutkunlarını festivale beklediklerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022, 17:40