 Çorum'da Ocak ayında 675 konut satıldı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2020 yılı Ocak ayı itibariyle Çorum’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %59,6 arttı. Ancak bir önceki aya göre %39,6 oranında azalarak 675 adet oldu. Çorum konut satışı ile Turkiye genelindeki toplam konut satışlarından %0,6'lık pay alarak 31'inci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %55,8 oranında artarak 113 bin 615 oldu. Konut satışlarında İstanbul 21 bin 251 konut satışı ve %18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 989 konut satışı i ve %10,6 pay ile Ankara, 7 bin 212 konut satışı ve %6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI SAYISI 305 ADET OLDU

Ocak ayında Çorum’da satılan konutların %45,2'u ipotekli olarak satıldı ve ve ipotekli satış oranın en fazla olduğu iller sıralamasma göre 7'inci sırada yer aldı. Çorum'da Ocak ayI itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı %68 oranında arttı.

Türkiye genelinde 2020 Ocak ayinda ipotekli konut satislan bir onceki yilm aym ayma gore %546,1 oramnda artis gostererek 42 237 oldu. Toplam konut satis, Ian i9inde ipotekli satislann payi %37,2 olarak ger9eklesti. Ipotekli satislarda Istanbul 7 615 konut satisi ve %18,0 pay ile ilk sirayi aldi. Ipotekli konut satisimn en az oldugu il 2 konut ile Ardahan ve Hakkari oldu.

370 KONUT EL DEGİŞTİRDİ

Çorum’da Ocak ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı %3,6 oranında azaldi. Aynı dönemde Çorum, toplam konut satışları içinde diğer konut satışı payı (%54,8) sıralamasma göre 75'inci sırada yer aldı.