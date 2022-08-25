Çorum'da ödüllü uçurtma şenliği düzenlenecek

Çorum Belediyesi ödüllü uçurtma yarışması düzenliyor.

“Hayallerimizi Gökyüzüne Uçuruyoruz” sloganıyla düzenlenen yarışmada en güzel uçurtmayı tasarlayanlar ödüllendirilecek.

Çorum Belediyesi kaybolan değerlerimizden uçurtmayı çocuklarla tekrar tanıştırıyor. “Hayallerimizi Gökyüzüne Uçuruyoruz” sloganıyla düzenlenen etkinlik 4 Eylül Pazar günü Çorum Barajı yanındaki Çorum Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleşecek. Yarışmaya 6-14 yaş arası çocuklar sadece kendi tasarladıkları el yapı uçurtmalarla katılabilecek.

Kaybolan önemli bir değer ola uçurtmayı çocuklarla tekrar tanıştırmak doğayla iç içe bir gün geçirmek, kültürel ve sosyal bağları kuvvetlendirmek amacıyla düzenlenen yarışmada en güzel uçurtmayı tasarlayanlar da ödüllendirilecek. Yarışmada birinciye 2.500 TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye1.500 TL ve mansiyon ödülü olarak da bin TL para ödülü verilecek.

Çorum Barajı yanındaki Çorum Belediyesi sosyal tesislerinde 4 Eylül Pazar günü gerçekleşecek etkinlik saat 16.00’da başlayacak. Yarışmaya katılan uçurtmalar ise saat 11.00 ile 16.00 arasında jüri üyelerine teslim edilerek değerlendirmeye tabi tutulacak.