Çorum'da ölmek üzereyken bulunan sokak köpeği sahibini buldu

FATİH BATTAR

Çorum'un Bayat ilçesinde, çöplükte yaralı halde bulunan sokak köpeği, Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaklaşık 3 ay tedavi gördükten sonra sahiplendirilmek üzere Ankara'ya götürülmüştü.

Müjdeli haberi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Aşgın, yaralı sokak köpeğinin sahiplenildiğini belirterek; “Çok kötü bir halde gelmiştin ve tanışmıştık seninle. Zaman ve sevgi ile birlikte veterinerlerimizin yoğun çaba ve hassasiyeti işe yaramış görünüyor. Sapasağlam bir halde seni sahiplendirmek bizi çok sevindirdi. Kendi iyi bak.” dedi

İlçe çöplüğünde bir bacağı kopmuş ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesiklerle ağır yaralı olarak bulunan sokak köpeği, İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilmişti. Burada yaklaşık 3 ay tedavi gören sokak köpeği, sağlığına kavuştuktan sonra Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Çorum Temsilcisi Şeyda Çimen, 7 yaşındaki köpeği Ankara'da sahiplendirmek üzere Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden teslim almıştı.