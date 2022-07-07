Çorum'da ormanlara giriş yasaklandı

Çorum Valiliği meteorolojik gelişmeler nedeniyle ormanlık alanra girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, Çorum’da orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servet olan ormanların yangına karşı korunmak amacıyla bir dizi kararlar alındı.

İşte o kararlar:

Madde 1 – Çorum İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında Çorum İli sınırları içerisindeki, yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışında, ormanlık alanlara girişler, 04.07.2022 – 30.09.2022 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır.

Madde 2 – Çorum İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır.

Madde 3 – Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında piknik yapmak, mangal, semaver, ateş yakmak, ateşli piknik yapmak yasaktır.

Madde 4 – Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

Madde 5 – Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Madde 6 – Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (YEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacaklardır.

Madde 7 – Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

Madde 8 – İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Madde 9 – Bu karar Çorum ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.

Madde 10 – Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

Madde 11 – Bu karar hükümleri 04.07.2022 – 30.09.2022 tarihleri arasında uygulanır.

Madde 12 – Bu karar hükümleri Çorum Valiliği tarafından yürütülür."

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022, 14:07