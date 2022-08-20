Çorum'da ormanlık alanda kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü

Çorum’da piknik yapan 71 yaşındaki Bilal Atmaca geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre iki arkadaşı ile birlikte Dodurga’nın Alpagut ilçesinde ormanlık alanda piknik yaparken Bekir Atmaca aniden rahatsızlandı.

Atmaca’nın yanındakiler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı kontrolde Bilal Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD ekipleri, zorlu arazi şartları nedeni ile yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu Atmaca'nin cenazesini bulunduğu yerden alarak hastaneye nakletti.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022, 17:24