Çorum'da pidecilerde Ramazan hazırlığı

FATİH BATTAR

Çorum’da Ramazan’a sayılı günler kala pidecilerde Ramazan telaşı başladı.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle saatler öncesi pide satışları yapıldığı için sıkıntı yaşayan pide salonları bu Ramazan’dan umutlu.

Buğday ve una yapılan zamlardan dolayı bu sene boş pide 5 lira, susamlı pide ise 6 liradan satışa sunulurken, her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da bazı pide salonları sahura kadar hizmet verecek.

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pideler iftar ve sahur sofralarımızda yerini almak için hazır. Ramazanda vatandaşa sıcak ve kaliteli pide satmak isteyen pideciler, Ramazan ayına özel pideleri vatandaşa sunmak için hazır olduklarını söylediler.

Yaklaşık 10 yıldır Küçük Sanayi Sitesi’nde hizmet veren Fatih Pide Salonu, yaklaşan Ramazan ayı öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Ramazan ayında sadece Ramazan pide satışı yapacaklarını belirten işletme sahipleri, Fatih Pide Salonu olarak odun ateşinde pişirilen özel Ramazan pidelerini hem sanayi esnafı hem de Çorum halkının damak tadına sunacaklarını ifade etti.

11 ayın sultanı Ramazan ayını dört gözle beklediklerini belirten İdeal Pide Salonu sahibi Murat Taşıyan, 2 yıldır pandemi nedeniyle sıcak Ramazan pidesi satışı yapamadıklarını ve bu yüzden vatandaşlardan şikayet aldıklarını ancak bu Ramazan, sıcak ve taze pide satışı yapacakları için satışlardan umutlu olduklarını dile getirdi.

Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da sahura kadar hizmet vereceklerini belirten Taşıyan, en özel Ramazan pidesinin yemek isteyen tüm Çorum halkını Halk Eğitim Merkezi arkasındaki İdeal Pide’ye beklediklerini söyledi.

20 yıldır Çorum’da Ata Caddesi ve Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı arkasındaki 2 şubesiyle hizmet veren Mert Pide Salonu sahipleri Ercan Şişli ve Fatih Şişli de tüm Çorum halkının şimdiden Ramazan ayını kutladıklarını belirterek; “ Mübarek Ramazan ayı boyunca 24 saat açığız. Vatandaşın Ramazan ayında sıcak ve taze pide yemesi için pidesiz kalmaması için elimizden geleni yapacağız. Şimdiden tüm Çorum halkının Ramazan ayı mübarek olsun" diye konuştu

Çorum halkının damak tadına özel pide lezzetleri ile 28 yıldır Çorum’da pidede marka olan Ekmek Teknesi ise odun ateşinde pişirilen ve tadıyla damaklarda iz bırakan Ramazan pidelerini Ramazan sofralarında yerini alacağını anlattı.

Kulaksız Cami arkasında Çorum halkına hizmet verdiklerini kaydeden Ekmek Teknesi sahibi İbrahim Tokmak; “Ramazan pidesi için kaliteli unlar getirtip pidemizi vatandaşın hizmetine sunacağız. Bu kalitemiz her zaman olduğu gibi daha sonrada devam edecek. Ramazan ayının tüm İslam Alemine bolluk ve bereket getirmesini diliyoruz" dedi

Yıllardır Nurettinbey Caddesi Sazak Oteli yanında hizmet veren Kardeşler Pide Salonu da Ramazan ayında sahura kadar açık olacaklarını ifade etti.

Ramazan ayının maneviyatını yavaş yavaş hissetmeye başladıklarını anlatan Kardeşler Pide Salonu sahibi Mustafa Bıyık, Ramazan ayının en özel lezzetinin Ramazan Pidesi olduğunu ve odun ateşinde pişirilen özel Ramazan Pidesi’nin ise Kardeşler Pide Salonu’nda olduğunu söyledi.

Mimar Sinan Mahallesi’nin vazgeçilmez pidecisi olan Öz Fatih Pide Salonu’nda da Ramazan’a sayılı günler kala Ramazan pidesi telaşı başladı.

İşletme olarak kıymalı, kuşbaşılı, sucuklu, kaşarlı, ıspanaklı pide çeşitleri ile hizmet verdiklerini belirten Ahmet-Sefa Kebir, pide alırken mutlaka gramajına ve fazla kabarık olup olmadığına dikkat edilmesini gerektiğini söyleyerek, tadına bakma imkanları olmadığı için vatandaşların pidenin ağırlığına, rengine ve pişirildiği ortama dikkat etmesi gerektiğini aktardı.

Albayrak Okulu civarında hizmet veren Pınar Pide Salonu da Ramazan pidesi lezzetinin yanı sıra tava, güveç, keşkek siparişi alıyor. İşletme sahibi Muhsin-Tamer Altın iftar ve sahurda açık olduklarını belirterek; “Ramazan dolayısıyla ağırlıklı olarak Ramazan pidesi üretiyoruz. Ramazan pidesinin yanı sıra İskilip tava, güveç , keşkek siparişleri de alıyoruz. Arife günü ise börek baklava kadayıf kızartma işlemi yapıyoruz. Sipariş vermek isteyen herkesi Pınar Pide’ye bekliyoruz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022, 17:49