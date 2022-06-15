Çorum'da sanayi esnafı Cumartesi  günü yarım gün çalışacak

Çorum’da faaliyet gösteren sanayi esnafı, Cumartesi günleri yarım gün çalışma kararı aldı.

Sanayi esnafından gelen yoğun talep üzerine Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Uğural Pompa’da sanayi esnafıyla bir araya gelerek, alınan kararı değerlendirdi.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, sanayi esnafının aldığı karara saygı duyduklarını belirtirken, bazı çekincelerini de esnafla paylaştı. Uzun, 8 yıl öncede böyle bir uygulamayı hayata geçirmek istediklerini ancak bu uygulamanın ne yazık ki yürümediğini söyledi.

Oda olarak kimsenin iş yerini zorla kapattırma gibi bir niyetlerinin olmadığını ifade eden Uzun, “Bu konuda Oda olarak bir yaptırımımız söz konusu olamaz. Ancak sanayi esnafımız bu uygulamaya özen gösterirse hayata geçebilir. Müşterilerin mağdur olmaması için de gerekirse Cumartesi ve Pazar günleri her meslek grubundan nöbetçi iş yeri uygulamasını devreye sokabiliriz. Sanayi esnafımızın aldığı karar şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Esnafların aldığı karar doğrultusunda ise Cumartesi günleri isteyen esnaflar saat 12.00’de isteyen esnaflar da en geç saat 14.00’de iş yerlerini kapatmak suretiyle Pazartesi gününe kadar tatillerini yapabilecekler.

İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde ilk olan bu uygulamanın ise bu haftadan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.



Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022, 16:51