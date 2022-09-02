Çorum'da sanayicinin ara eleman ihtiyacı OKA desteği ile karşılanacak

FATİH BATTAR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının 2022 yılında yürüttüğü destek programları kapsamında Çorum’dan toplam 6 proje destek almaya hak kazandı. Desteklenen projeler için Çorum Valiliği’nde imza töreni düzenlendi.

OKA ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme ile Çorum Mesleki İnovasyon Merkezi (ÇOMİM) ve Öğütme Teknolojileri Eğitim Merkezi projesine 2 milyon 637 bin lira destek sağlanacak.

ALAPALA’YA AİT TESİSE 3 DERSLİKLİ MERKEZ YAPILACAK

Proje kapsamında Çorum’da OSB ve KSS’lerde faaliyet gösteren işletmeler öncelikli olmak üzere, işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması için, makine teknolojisi ve tasarımı alanında Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi’nde yenilikçi ve 21.yüzyıl teknolojilerine uygun eğitim altyapısı ile aynı zamanda Alapala Makine’ye ait tesiste Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 15 yıl süre ile tahsis edilecek olan 3 derslikli alanda öğütme teknolojileri eğitim merkezi oluşturulacak. Toplam bütçesi 4,4 milyon TL olan projeye OKA, 2,6 milyon TL destek sağlayacak.

ÇORUM’A 50 MİLYON LİRALIK DESTEK VERİLDİ

İmza töreninde konuşan Vali Çiftçi, OKA’nın kurulduğu günden bu yana 1000’den fazla projeye destek verdiğini, Çorum’da ise 229 projeye 50 milyon TL kaynak aktarıldığını belirterek; “Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden (TR83 Bölgesi) sorumlu olan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Bölge illerinin sosyo-ekonomik alanda gelişmesi için faaliyete başladığı 2009 yılından beri çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Ajansın hazırlamış olduğu Bölge Planları TR83 Bölgesinin mevcut durumunu ortaya koymakta, potansiyel gelişim alanlarını ve gelişme odaklarını işaret etmektedir. Ajans yürüttüğü faaliyetleri ve destek programlarını söz konusu Bölge planına dayandırmakta ve stratejisini bu çerçevede geliştirmektedir. Ajans kurulduğu günden beri her yıl uyguladığı Mali Destek Programları aracılığıyla Bölge illerinde 1.000’den fazla projeye destek vermiştir. Bu projelere 260 milyon TL destek sağlanmış ve toplamda 666 milyon TL yatırım yapılmıştır. Çorum ilinin ise 229 projesine 50 milyon TL kaynak aktarılmış ve toplamda 100 milyon TL yatırım yapılmıştır. Turizm ve sanayi alanlarının altyapılarının desteklenmesi başta olmak üzere çeşitli alanlarda Mali Destek Programları uygulayan Ajans, Fizibilite Desteği ve Teknik Destek kalemleri ile de eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini desteklemektedir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının 2022 yılında yürütmüş olduğu destek programları kapsamında Çorum’dan toplam 6 proje destek almaya hak kazanmıştır. Sözleşme imza töreni için toplandığımız bu projelere Ajans tarafından sağlanacak destek tutarı 5,7 milyon TL ve projelerin toplam bütçesi 8,9 milyon TL’dir.” dedi

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 2 tane proje başarılı bulunduğunu kaydeden Vali Çiftçi; “Birincisi Çorum Milli Eğitim Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu ve kamu kurum kuruluşları ile Meslek Odaları ve Yerel Yönetimin ortak ve özel sektör firmalarının iştirakçi olduğu Çorum Mesleki İnovasyon Merkezi (ÇOMİM) ve Öğütme Teknolojileri Eğitim Merkezi adlı projedir. Bu proje ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması için makine teknolojisi ve tasarımı alanında ve öğütme teknolojileri alanında eğitim/öğretim altyapısı iyileştirilecek ve kurslar düzenlenecektir. Toplam bütçesi 4,4 milyon TL olan projeye Ajans 2,6 milyon TL destek sağlayacaktır. Geri kalan tutar ise proje ortakları ve iştirakçileri tarafından karşılanacaktır. Proje bu haliyle özel sektör-kamu ve STK işbirliğine çok iyi bir örnek teşkil etmektedir. SOGEP programı kapsamındaki ikinci proje Kargı Belediyesinin başvuru sahibi olduğu ve ilçedeki diğer kurum ve kuruluşların ortak ve iştirakçi olduğu Serada Üreten Genç Eller Projesidir. Bu proje ile 10.240 m2 örtü altı üretim alanında, Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü tarafından Örtü altı sebze üretimi eğitimi almış 40 yaş altı kadın ve gençlerden oluşan 20 kişilik üretici grubu istihdam edilecektir. Toplam bütçesi 3,7 milyon TL olan projeye Ajans 2,6 milyon TL destek sağlayacaktır. Bu proje örtü altı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve dezavantajlı kadınlara istihdam alanları açılması yönünden çok önemli bir projedir TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri havuzunun güçlendirilmesi amacıyla uygulanan Fizibilite Desteği Programı kapsamında 2 tane proje başarılı bulunmuştur. Birincisi Çorum Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odasının Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Tesisi Fizibilite Raporu Hazırlanması projesidir. Projeyle ön değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan ihtiyacın, detaylı fizibilite raporuyla nihai şekli verilecek olan kaplama kapasitesi yıllık 60 bin ton olan, bünyesinde minimum 100 kişilik bir istihdam sağlayabilecek olan sıcak daldırma galvaniz kaplama tesisin fizibilite raporunun hazırlanması ve ardından rapora dayanarak tesis kurulumu için gerekli stratejilerin ve yol haritasının belirlenmesidir. Toplam bütçesi 400 bin TL olan projenin 200 bin TL’si Ajans tarafından karşılanacaktır. İkinci proje Osmancık Köylere Hizmet Götürme Birliğinin başvuru sahibi olduğu Gölbel Göleti projesidir. Bu proje ile Gölbel Göletinin, doğal yapısının bozulmadan ıslah, bakım ve rehabilite çalışmaları ile doğa severlerin uğrak mekanı haline getirilmesi, fiziki alan düzenlemeleri ile alanın koruma kontrol dengesi içerisinde yerli ve yabancı turistlere açılması, alanın korunması için çevre köylerde yaşayan çiftçilere ve okullarda öğrencilere eğitimler düzenlenerek doğa çevre ve turizm bilinci aşılanması hedeflenmektedir. Toplam bütçesi 300 bin TL olan projenin 150 bin TL’si Ajansımız tarafından karşılanacaktır. Teknik Destek Programı kapsamında 2 KOBİ’nin projesi başarılı bulunmuştur. Birincisi Çorum Teknokent’te faaliyet gösteren Anovel Yazılım firmasının Yapay Zeka Destekli Optimizasyon Yazılımı danışmanlık desteği projesidir. Projeyle döküm sanayisi için optimizasyon yazılımı yapan firmanın sağladığı hizmeti geliştirmesi hedeflenmektedir. İkinci proje ise Burak Karaca’ya ait olan Pilavistan Profesyonel Yönetime Geçiyor projesidir. Söz konusu proje ile Türkiye genelinde bayilikler vermek isteyen işletmeye yönelik Franchising danışmanlığı sağlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından OKA tarafından destek almaya hak kazanan kurumlar ve kişilerle sözleşme imzalandı.

Törene OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun katıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022, 15:32