Çorum'da Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu

Çorum'da Sosyal Etüt Proje Müdürlüğü bünyesinde Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu.

17 günlük kısıtlama kapsamında Sosyal Etüt Proje Müdürlüğü Koordinesinde Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminalinde de hizmet veren Seyahat İzin Kurulu, vatandaşların genelgede belirtilen zaruri şartları taşımaları halinde şehirlerarası yolculuk yapmaları için Seyahat İzin Belgesi düzenliyor

Konu ile ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımız, Seyahat İzin Belgesini ''Alo 199'' çağrı telefonundan, e-Devlet Kapısından, e.Başvuru Sisteminden veya Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminalinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulundan alabilmektedir. Valiliğimiz seyahat izin kurulu 2 ayrı noktada 18 personel ile 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermektedir.

Vatandaşlarımız “Alo 199” , 03642010186 numaralı telefon hatları ile e-Devlet Kapısı ve e-Başvuru sisteminden 7/24 Seyahat İzin Talebinde bulunabilmektedir. Ayrıca Çorum Şehirler Arası Otobüs Terminalinden ve 03642136670 numaralı telefon hattından ise haftanın her günü saat:08:00-19:00 saatleri arasında Seyahat İzin Talebinde bulunabilmektedir.

Seyahat İzin Belgesine Başvurabilecekleri Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

• Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

• Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

• Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

• ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

• Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

• Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

• Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Seyahat İzin Kurulu noktalarında görevli personeller mesai mefhumu gözetmeksizin mesai saatleri dışında da evlerinden vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirmektedirler.



Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021, 16:52