Çorum'da sıcak hava Perşembe gününe kadar devam edecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Çorum'da hava sıcaklığının 13 derece birden artması bekleniyor.

ÜÇ GÜNLÜK YENİ DALGA BAŞLIYOR!

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgasının bu hafta Marmara bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini azaltacağı; ancak Ege Bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Perşembe gününe kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 18, 19 ve 20 Mayıs'ta mevsim normallerinin Ege Bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Çorum, Amasya ve Tokat illerinde 10 ila 13 derece üzerinde; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 5 ila 9 derece üzerinde; diğer yerlerde ise 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 17:28