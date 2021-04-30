Çorum'da sıkı denetim

Dün akşam saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma ile ekipler denetimleri sıkılaştırdı.

Şehrin çeşitli noktalarında kontrol noktaları oluşturan ekipler, araçlarıyla dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Markete gidiyorum yalanı ile sokağa çıkan vatandaşlara da ekipler göz açtırmadı.

Tam kapanmanın başlamasıyla Çorum sessizliğe bürünürken, sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları tespit edilen kişiler hakkında cezai işlem uyguladı.