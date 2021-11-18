Çorum'da simit 3 lira oldu

FATİH BATTAR

Döviz kurundaki artışın ardından simite de zam geldi.

En son geçtiğimiz Mayıs ayında alınan kararla 90 gramlık simit 2.25 TL'den satışa çıkarılmıştı. Çorum Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte 90 gramlık simit 3 TL'den satılacak.

Zamlı fiyat bugünden itibaren geçerli olacak. Simite gelen zammın ardından şeker fiyatlarına yapılan zamdan dolayı çaya da zam gelmesi bekleniyor. Ortalama çay ocakları ve kahvehanelerde 1.50 ile 2.25 lira arasında değişen çay fiyatlarının da 2.50 ile 3 lira arasında olması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2021, 14:01