Çorum'da sokağa çıkma yasağı denetimleri

Çorum'da bugün 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından polis ekipleri denetim yaptı.

Çorum genelinde 4 ana noktada denetim yapan ekipler, trafiğe çıkan sürücülerin evraklarını kontrol etti. Denetim yapılan noktalardan birisi de Saat Kulesi oldu. Ekipler, yoldan geçen araçları durdurarak izin belgelerini ve evraklarını kontrol etti. Sokağa çıkma izni bulunan sürücülere izin verilirken yasağı ihlal ettiği tespit edilen sürücülere ise cezayı işlem uyguladı.

Ekipler ayrıca caddede dolaşan vatandaşları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti. Bugün saat 17.00'a kadar market, bakkal, kasap ve kuruyemişciler açık olduğu için yürüme mesafesine kadar vatandaşlara izin verildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 16:19