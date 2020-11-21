Çorum'da sokaklar boş kaldı!

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemler kapsamında bu akşam saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Cuma akşamı tedbirlerin bir kısmı başlarken, sokağa çıkma kısıtlaması da bugün saatlerin 20.00 olmasıyla devreye girdi.
Çorum'da kısıtlamanın başlamasıyla ekipler Gazi Caddesi'nde denetim yaptı. Kısıtlamaya genelde uyulduğu görülürken, bazı vatandaşların kısıtlamaya uymadıkları gözlemlendi.
Sokağa çıkma kısıtlaması yarın sabah 10:00'a kadar devam edecek. Yarın saat 20:00'da yeniden başlayacak kısıtlama sabah 05:00'da sona erecek.
Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020, 21:19