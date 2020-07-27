Çorum'da sokakta kıyma çekene 14 bin TL ceza

Yaklaşan kurban bayramı öncesinde Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve Çorum Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı ve ÇESOB Başkanı Recep Gür ile Çorum Belediye ekipleri bir araya geldi.

Toplantıda kurban kesimi sonrasında faaliyet konusu dışında kurban etinden kıyma çekimi yapan işletmeler ve pandemi sürecince kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma hazırlama işlemlerinin artacak olması nedeniyle hijyen şartlarının önemi hakkında değerlendirme yapıldı.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada; “Her türlü hijyen koşuluna uyan kasaplar dışındaki yerlerde kurulan makinalarda kıyma çektirmesine müsaade edilmeyecektir. Kurban bayramı boyunca 4 ekipsahada denetim gerçekleştirecek olup faaliyeti dışında kıyma çeken işletmelere 5996 Sayılı Kanun gereğince 13.934 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca Covid-19 sebebiyle maske, eldiven, bone, önlük kullanımı gibi hijyen kurallarına azami dikkat edilmesi konusunda denetimler yapılacaktır. İşin uzmanı olmayan kişiler tarafından yılda bir kez kullanılan makinalarda yapılan kıyma çekim işlemi sağlık açısından risk teşkil edeceğinden bakkalların, fırınların kıyma çekmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir.Vatandaşlarımızın da bu gibi yerlerde kıyma çektirmemeleri ve bu konuda hassas davranmasını önem arz etmektedir. Kontrol ve denetimlerin yanı sıra tüketicilerin gıda ile ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde, bu olumsuzluğun giderilmesi için 174 Alo Gıda Hattına şikayette bulunmaları önemlidir” denildi.