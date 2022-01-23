Çorum'da son 20 yılın en yüksek kar yağışı

FATİH BATTAR

Çorum'da Cuma gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, son 20 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı. Ortalama 50 cm’nin üzerinde kar yağışının gerçekleştiği Çorum'da ekipler aralıksız mücadele ediyor:

Çorum Belediyesi ekipleri şehir merkezindeki tüm ana arter ve kavşaklar açık tutmak için çalışırken, Karayolları ve Trafik ekipleri de karla mücadele çalışmasına destek verdi.

En son 2000'li yılların başında bu kadar yüksek yoğun kar yağışının olduğu Çorum'da, 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ile birlikte kar yüksekliği 50 santimetreyi de geçti.

Vatandaşlar bu kadar yüksek kar yağışını şaşkınlıkla karşılarken, yarıyıl tatili olması nedeniyle karın tadını yine çocuklar çıkardı. Meteoroloji kar yağışının önümüzdeki hafta da devam edeceği uyarısında bulundu.

Bu arada Çorum İl Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir de trafikte herhangi bir sorunun yaşanmaması için vatandaşların araçlarında kış lastiklerini kullanmalarını ve zincir takmalarını istedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022, 20:56