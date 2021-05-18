Çorum'da sosyal mesafeye uymayan 133 kişiye 289 bin lira ceza

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayan 133 kişiye 289 bin lira ceza uygulandığını açıkladı.

Emniyet, 2021 yılı ilk 4 ayı koronavirüs tedbirlerine ilişkin verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre Çorum'da 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden fiziki mesafe kuralına uymayan 133 kişiye 289 bin lira, maskesiz dolaşmama kuralına uymayan 186 kişiye 90 bin lira, karantina ihlalleri sebebiyle 35 kişiye 90 bin lira, sokağa çıkma ihlalleri sebebiyle 785 kişiye 1 milyon 19 bin lira kapalı alanlarda yapılan işlemlerden 153 kişiye 340 bin lira ve diğer ihlallerden toplam 1 milyon 873 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Emniyet, kademeli normalleşme ile birlikte denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021, 12:17