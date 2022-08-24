Çorum'da 'Spor Temalı' Millet Bahçesi’nde sona gelindi

Çorum Belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından proje çalışmaları devam eden Spor Temalı Millet Bahçesi’nde sona gelindi.

Eski stadyumun yerine yapılacak olan millet bahçesinin ihalesinin Ekim ayında yapılacağı, 2023 yılının Mayıs ya da Haziran ayında ise Çorum halkının hizmetine gireceği ifade edildi.

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ı ziyaret ederek eski stadyum yerine yapılacak millet bahçesi hakkında son değerlendirmelerde bulundu.

2023’DE HİZMETE AÇILACAK

Bakan Yardımcısı Varank, Ekim ayı içerisinde ihalesi yapılacak olan millet bahçesinin 2023 yılının Mayıs ya da Haziran ayında Çorum halkının hizmetine gireceğini söyledi.

Çorum Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından proje çalışmaları devam eden Spor Temalı Millet Bahçesi’nde sona gelindi.

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’ın ziyaretinde Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile projede son rötuşlar yapıldı. Projenin ekim ayı içerisinde uygulama ihalesinin yapılacağını vurgulayan Bakan Yardımcısı Fatma Varank, projeyi bir an evvel tamamlayıp Çorum halkının hizmetine sunacaklarını kaydetti.

AŞGIN: BÖLGENİN OTOPARK SORUNUNUDA ÇÖZECEĞİZ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, spor temalı millet bahçesi projesi üzerinde titizlikle çalıştıklarını vurgulayarak “Bilindiği gibi 56 dönümlük eski stadyum arsasını Belediyemize kazandırmıştık. Bu bölgede yaklaşık 45 bin m2 alanda millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, spor alanları, tenis kortları, kaykay pisti, koşu ve bisiklet yolları inşa edeceğiz. Projenin ikinci etabında ise araç trafiğini göz önünde bulundurarak yapacağımız iki katlı yer altı otoparkıyla da bölgenin otopark sorununu çözeceğiz. Rekreasyon ve sosyal tesisleriyle hemşehrilerimizin hoşça vakit geçireceği muazzam bir eseri hizmete sunmuş olacağız.” diye konuştu.

Çiftçi ve Aşgın, daha sonra Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun’u da ziyaret ederek Çorum Belediyesi’ni ilgilendiren takas-trampa işlemleriyle ilgili istişarede bulundu. Çiftçi ve Aşgın her zaman yapıcı yaklaşımları ve destekleri için Büyükuzun’a teşekkür etti.

Çiftçi ve Aşgın, daha sonra TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na da nezaket ziyaretinde bulundu





Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022, 17:39