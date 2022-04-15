Çorum'da tarihi caminin restorasyonu tamamlandı

FATİH BATTAR

Çorum’da merkeze bağlı Abdalata köyünde tarihi caminin restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı.

Vali Mustafa Çiftçi ve AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da restorasyonu tamamlanan 15. yüzyıl Osmanlı dönemine ait Abdalata Köyü Camiini ziyaret ederek Cuma namazını kıldı ve Abdalata Tekkesi’nde dua ettiler.

Vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çiftçi ve milletvekili Kavuncu, köy halkı ile sohbet ederek hal-hatır sordu.

ABDALATA KÖYÜ CAMİİ HAKKINDA

Selçuklu dönemine tarihlenen bir eserdir. Taştan kargir tekniği ile yapılmış camii ve yanındaki türbe iki kubbe ile örtülmüştür. Caminin kuzey doğusundaki ahşap minare tarihi kimliğini korumaktadır. Avluda sekiz köşeli,üstü ahşap kubbeli şirin bir şadırvan yer almaktadır. Köy bu civarda camiinin içinde bulunan türbeden dolayı “Tekke” adıyla anıla gelmiştir. Türbede metfun olan zatın ismi Şeyh Burhan B.İlyas Abdalata' dır.Türbe içerisinde dört tane mezar olup bunların isimleri kuzeyden güneye doğru Burhan Dede,Recep Dede,Emir Seyyid ve Abdalata' dır.Tarihi kayıtlarda Abdalata' nın horasan erenlerinden olduğu ve Bektaşi düşüncesinin bölgedeki önemli temsilcilerinden olduğu yazılıdır.



