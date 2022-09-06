Çorum'da toplu ulaşıma zam yapıldı

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi toplu ulaşım ücretlerine zam yaptı.

Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında toplu ulaşıma zam yapılmasını öngören Tarife Komisyonu’nun talebi görüşüldü.

Toplu ulaşımın tamamen belediyenin kontrolüne geçtiğini ve belediyenin BELTAŞ aracılığıyla ciddi yatırımlar yaptığını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “56 araçla bu hizmetin yüzde 100’ünü Çorum Belediyesi yapıyor. Burada ki amacımız memnuniyeti artırmaktır. Bu sorunun çok kısa bir sürede çözülmesi gerçekten önemli bir başarıdır. Bu başarıdan dolayı Lemzi Çöplü ve ekibini gerçekten tebrik ediyorum. Türkiye’ye örnek şekilde birkaç ay içerisinde fazla gürültü patırtı çıkmadan gereği yapıldı. Firmaya gerekli ödemeler yapıldı. Onlarında mağdur olmayacağı şekilde sistem tamamen Çorum Belediyesi’ne geçmiş oldu. Büyükşehirlerde dahil olmak üzere birçok ilde özel halk otobüsleri ciddi tartışmalara neden oluyor. Çorum Belediyesi birçok noktada olduğu gibi burada da farkını ortaya koyarak bir başarı örneği göstermiş ve tamamını kamulaştırmıştır” dedi.

Toplu ulaşıma zam öngören gündem maddesi hakkında konuşma yapan CHP’li Meclis Üyesi Uğur Soyocak, yapılan zamma tepki gösterdi.

Tarife Komisyonu’nun belediyenin 2022 yılı ek gelir tarifesi talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

Gelir tarifesinde yapılan değişiklikle şehir içi tam akıllı bilet 4,75 TL’den 5,75 TL’ye, öğrenci bileti 3,50 TL’den 4,25 TL’ye OSB’ye gidiş 6 TL’den 10 TL’ye çift binişlik kart 15 TL’den 20 TL’ye, boş kartın ücreti ise 28 TL’den 35 TL’ye yükseltildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022, 18:16