Çorum'da ulaşıma 1, suya 75 kuruş zam!

Çorum Belediyesi, maliyet artışlarını göz önünde bulundurarak bazı gelir tarifelerinde güncellemeye gitti.

Toplu ulaşım ücretlerinde 1 TL, su ücretlerinde ise 75 Kuruş artış gerçekleşecek. Tarife komisyonunca hazırlanan rapor, bugünkü Belediye Meclis toplantısında görüşülecek.

10 TL’ye Mal Edilen 1 Ton Su, 2,54 TL’den Halka Sunulacak

Kuraklığın en fazla yaşandığı şehirlerinden biri olan ilimizde su konusunda önemli yatırımlara imza atan Çorum Belediyesi, kente bir gün bile susuzluk sıkıntısı yaşatmadı. Terfi istasyonları ile 55 kilometrelik mesafeden şehrimize ulaştırılan Koçhisar suyu ile su sorunu, uzun ömürlü bir çözüme kavuşturuldu. Suya yapılan büyük yatırımlar ve suyun şehre ulaştırılması sırasında ortaya çıkan yüksek maliyetler, su fiyatlarında güncelleme yapılmasını zorunlu hale getirdi. Çorum Belediyesi’ne ton başına yaklaşık 10 TL’ye mal olan su ücretleri, Çorum halkına çok daha düşük fiyatla yansıtılacak. Aradaki fark ise yine Belediye tarafından karşılanacak. Yeni düzenleme ile 5 tona kadar kullanımda su ücreti 2 lira 54 kuruş; 10 tona kadar kullanımda ise ton başına 3,25 kuruş olacak.

Maliyetlere bağlı olarak toplu ulaşımda ise 1 TL’lik artış öngörüldü. Buna göre tam akıllı kart kontörü 4,75 TL; öğrenci akıllı kart kontörü ise 3,50 TL olarak güncellenecek.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022, 15:17