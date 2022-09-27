Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Çorum merkez ve Alaca ilçesinde uyuşturucu nakli ve satışı yapan 3 kişi Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda 1 adet tüfek, 3 adet kartuş, 880 tablet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs, adli makamlarca “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan tutuklandı.

(Haber Merkezi)