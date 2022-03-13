Çorum'da vakalar yarı yarıya düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat-4 Mart'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Açıklanan tabloya göre Çorum'da geçtiğmiz hafta 100 binde 1292 olan vaka sayısı bu hafta 100 binde 684'e kadar düştü.

Omicron varyantının görüldüğü Ocak ayından bu yana vaka sayılarında yükselişin sürdüğü Çorum'da, bu hafta büyük bir düşüş yaşanarak 100 binde 1292 olan vaka sayısı 10 binde 684'e kadar düştü. Vaka sayılarındaki düşüş sevindirirken, Çorum'da ilerleyen haftalarda düşüşün sürmesi bekleniyor.

Türkye'de ise İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre, 646,49'dan 522,38'e, Ankara'da 1275,52'den 916,03'e, İzmir'de ise 662,39'dan 456,19'a düştü. Ayrıca Ankara, 916,03 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller ise 31,83 ile Şırnak, 37,34 ile Van ve 60,02 ile Hakkari oldu.