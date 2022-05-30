Çorum'da vatandaşlar bu konutlara yerleşmeyi dört gözle bekliyor

FATİH AKBAŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kuruçay Silmkent yaptırılan konutların ne zaman teslim edileceği merak ediliyor.

TOKİ tarafından Silmkent’te inşa ettirilen konutlardan satın alan bazı vatandaşlar teslim tarihinin belli olmaması nedeniyle evsahipleri ile sorunlar yaşadıklarını belirttiler.

Evlerin teslim tarihi ile ilgili kendilerine net bir tarih verilmesini isteyen vatandaşlar, “Bizde oturduğumuz evlerle ilgili evsahiplerine net birşeyler söyleyebilelim. Şuan ne yapacağımızı bilemez hale geldik. Elimiz kolumuz bağlı. Yetkililerden bu konuda bir açıklama yapmalarını bekliyoruz. Ev sahipleri ile mahkemelik oluyoruz”diyerek yaşadıkları sorunları dile getirdiler.

Edindiğimiz bilgiye göre, TOKİ inşaatlarında projelerin bitiş süreleri kanunla yapılan düzenlemeyle 3 ay daha uzatıldı.

Silmkent’te TOKİ tarafından yaptırılan 743 konutluk projede ihaleyi ilk alan firmayla yaşanan sorunlar nedeniyle sözleşme feshedilmiş daha sonra ise ikmal ihalesi yapılmıştı. Konutların yakın zamanda teslim edilmesinin zor olduğu belirtiliyor.