Çorum'da yasağı delen 23 gence 11 bin TL ceza kesildi

Çorum’da Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan 20 yaş ve altı 23 kişiye, 11 bin TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2020 yılı Mart ayında Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirlikleri tarafından yürütülen görevler kapsamında yapılan faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Emniyet Müdürlüğü verilerine göre Çorum’da Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 ayrı dernekte bulunan 18 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesinden toplam 56.700.00 TL idari para cezası uygulanırken, yüz yüze yapılan uyarılara rağmen sokağa çıkma yasağını ihlalden, 65 yaş üstü 36 kişiye de 16 bin 748 TL para cezası kesildi. Ayrıca 6 kişiye de sosyal mesafe kuralına uymamaktan 2.352 TL idari para cezası uygulandı.