Çorum'da yaşlı adam su kuyusunda ölü bulundu!

İskilip’te 63 yaşındaki Mehmet Karabalak su kuyusunda ölü bulundu.

Çorum'da yaşlı adam su kuyusunda ölü bulundu!

M.BURAK YALÇIN

İskilip’te 63 yaşındaki Mehmet Karabalak su kuyusunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Karabalak eski hayvan pazarı mevkiinde bulunan kendisine ait bahçesini sulamak için sabah saatlerinde bahçeye gitti.

Karabalak'tan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek bahçeye gittiler. Bahçeyi arayan yakınları su kuyusunda Karabalak’ın cansız bedeni ile karşılaştılar.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karabalak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karabalak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022, 15:57
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