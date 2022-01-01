Çorum'da yılbaşı gecesi 15 araç trafikten men edildi

FATİH BATTAR

Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında alkollü sürücülere yönelik denetim yaptı. Çorum’da 2022'nin ilk saatlerini görev başında karşılayan trafik polisleri alkollü sürücülere yönelik 6 noktada denetim gerçekleştirdi.

Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ve ekibi Yazı Çarşı’da uygulama yaptı. Ekipler, sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek, alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı.

Yılbaşı gecesi ekipler toplam 900 aracı denetlerken, 69 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunun İlgili Maddelerinden cezai işlem uyguladı. Ayrıca 7 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan ceza-i işlem uygulanırken, 15 araç trafikten men edildi.

Yılbaşı gecesi yapılan denetimde toplam sürücülere 40 bin lira ceza kesildi.

Denetimle ilgili basın mensuplarına bilgi veren Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir; “Trafik Şube Müdürlüğü olarak Çorum’da yılbaşı akşamında 5 noktada şok denetim gerçekleştirdik. Halkımızın can ve mal güvenliği için Rüstem Eren Kavşağı’nda, İpek Taksi Kavşağı’nda, Ata Caddesi’nde, Namazgah Parkı’nda ve Emniyet Kavşağı’nda asayiş ekiplerimiz ile birlikte alkol denetimleri gerçekleştirdik. Sabaha kadar devam eden uygulamalarda toplam 900 aracı denetledik. 69 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunun İlgili Maddelerinden cezai işlem uygulanırken, 7 alkollü araç sürücüsüne ceza kesildi. 15 araç ise trafikten men edildi.” dedi