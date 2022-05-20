Çorum'dan 1000 öğrenci böyle uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adana'da düzenlenecek Büyük Gençlik Festivali'ne Çorum'dan 1000 öğrenci büyük coşkuyla uğurlandı.

Çorum Yeni Şehir Stadyumu Otoparkı'nda Adana'ya gidecek gençler için uğurlama töreni düzenlendi.

Gençleri uğurlamaya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur katıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı kısa bir konuşma yaparak gençleri uğurladı. Konuşmaların ardından 20 otobüs akşam saatlerinde Adana'ya doğru yola çıktı.

FESTİVAL HAKKINDA

Bu yıl Adana'da düzenlenecek Büyük Gençlik Festivali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenecek. Partili ayrımı yapılmaksızın Türkiye'nin 81 ilinden gelecek 110 bini aşkın genç bu şölende kucaklaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin dört bir yanından gelecek ve birçoğu ilk kez 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlere hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin taleplerini dinleyecek, bire bir sohbet edecek.

Müjdelerin verileceği, pek çok etkinliğin yapılacağı organizasyonda Oğuzhan Koç, Tuğçe Kandemir, Uğur Işılak ve Erdem Kınay'ın konserleri ile gençler eşsiz bir gün yaşayacak.