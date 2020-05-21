Çorum'dan 4 okul İHA yarışmasına katılacak

Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasına Çorum’dan 4 okulun başvurusu kabul edildi.

TÜBİTAK tarafından bu yıl ilk kez ‘Döner Kanat’ ve ‘Sabit Kanat’ kategorilerinde düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması başvuruları 16 Şubat - 30 Nisan 2020 tarihlerinde yapıldı. Binlerce Lise öğrencisinin takımlarıyla katıldıkları yarışmada başvurularının ön incelemesi tamamlanarak 289 takımın başvurusu kabul edildi.

‘ÇOCUKLARIMIZ HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR’

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “İlimizde Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi, Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi ve Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi olmak üzere dört okulumuzun başvuruları kabul edilmiştir. Bu tarz yarışmalar birçok farkındalığın oluşmasına ve bu alandaki teknolojik gelişmelere katkı sağlamaktadır. Çocuklarımız geleceğe hazırlanıyorlar. Çok güzel hayalleri var ve gerçekleştiriyorlar. Öğrencilerimizin de teknik ve sosyal deneyim kazanacağına inanıyorum. Öğrencilerimize, danışman öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum ve yarışmada başarılar diliyorum." dedi.