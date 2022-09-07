Çorum'dan Pakistan’a yardım eli

Sel felaketleri sebebiyle zor günler geçiren dost ve kardeş ülke Pakistan’a yardım eli uzatmak için Çorum Valiliği çalışma başlattı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, başkanlığında yapılan toplantıda ayni yardımların muhteviyatı ve miktarları görüşüldü.

Haziran ayından beri meydana gelen sel felaketleri sebebiyle zor günler geçiren dost ve kardeş ülke Pakistan, tarihinin en büyük doğal felaketini yaşıyor. Ülkenin yaklaşık üçte birinin sularla kaplandığı felakette binin üzerinde insan hayatını kaybetti. On milyonlarca insan sel ve taşkınlardan etkilendi. 1,1 milyon ev de hasar gördü. Bu zor günlerde Pakistan’a destek olabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile AFAD Başkanlığınca Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatıldı.

AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demiryolları’nın trenleri ile gerçekleştirilen “İyilik Trenleri Seferleri” ve Milli Savunma Bakanlığı’nın nakliye uçakları ile kurulan “Hava Köprüsü” ile dost ve kardeş Pakistan’a yardım malzemesi sevk edilmeye devam edilecek. Aynı zamanda, yerelden çadır ve insani yardım malzemelerinin temini de sürdürülecek.

Çorum’dan kampanyaya destek olmak üzere Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, ilgili kurum müdürleri ve STK temsilcilerinin katılımı ile Valilik toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda afet bölgesine Çorum’dan gönderilecek olan ayni yardımların muhteviyatı ve miktarları görüşüldü.

Çorum, kampanyaya, tüm kamu kurum ve kuruluşlar, STK’lar ve yardımseverlerin katkılarıyla 2.000 adet gıda kolisi ve 500 adet hijyen kolisi ile destek olacak.

Dost ve kardeş ülke Pakistan’a destek olmak isteyen yardımseverler şu banka hesap numarasına istediği miktarda bağış yapabilir: Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi

TR19 0021 0000 0000 9209 6000 03