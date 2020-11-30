‘Çorum değerlerinin tanıtımı gurur vesilesi’

Çorum Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu, TRT 1’in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid’de gerçekleşen Çorum ile ilgili diyalogların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Çorum Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yaşar Budak, Çorum değerlerinin böylesine güzel bir şekilde ifade edilmesinin kendileri açısından gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

Budak, açıklamasında; “Geçtiğimiz hafta cuma günü yayınlanan dizide, ünüyle sınırları aşan Çorum leblebisine vurgu yapılmış, yıllardır Çorumlular üzerinde yanlış bir algı oluşmasına neden olan sözün aslında doğrusunun “Çorumlunun Yaptığını Herkes Yapamaz” olduğu vurgulanmıştır. Bu sayede kamuoyu ve tarihteki yanlış algının gerçekte ne olduğu zihinlere tekrar nakşedilmiştir.

Çorum Kültür Turizm Derneği olarak ilk defa hayata geçirilen “Çorumlunun Yaptığını Herkes Yapamaz” serisi kapsamında kısa iki filmle ile şehre dair gerçekler, gün yüzüne çıkarılarak anlatılmıştı.

Diziyi izleyen Çorumlu, özellikle de Çorum dışında yaşayan çok sayıda hemşehrimiz Çorum’un anlatıldığı bölümden çok etkilendiklerini ifade ettiler. Yıllardır Çorum ve Çorumlular üzerinde yanlış algıya neden olan bir sözün “Çorumlunun Yaptığını Herkes Yapamaz” şeklinde devletin kanalı TRT1’de, hem de tarihi bir dizi de tashih edilmesi ise ayrıca büyük anlam taşıyor. Yine Çorum’un önemli bir tarihi değeri olan 7-8 Hasan Paşa’nın isyanı bastırması ve devletine, milletine bağlılığı, yiğitliği ve cesur devlet adamlığına vurgu yapılması ise göğsümüzü kabarttı.”

‘SERİNİN ÜÇÜNCÜSÜ GELİYOR’

Amaçlarının “Çorum’un doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, Çorum’u ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak ve kalkınmasına destek sağlanması olduğunu belirten Dernek Başkanı Budak, Herkes Yapamaz serisinin üçüncüsünü de 2021 yılında yaparak Çorum ilimizin tanıtımına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Budak, “Böylesi bir tanıtıma katkılarını ve desteğini esirgemeyen başta Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve Payitaht Abdülhamid ekibine teşekkür ederiz.” dedi. (Haber Merkezi)