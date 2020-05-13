Çorum DOKAP'A dahil edildi

EROL TAŞKAN

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum'un Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (DOKAP) katılma kararının Resmi Gazete'de yayınlandığını müjdeledi.

Erol Kavuncu, sahur vakti verdiği müjdesinde şunları ifade etti; "Valimiz, milletvekillerimiz, il başkanımız ve belediye başkanımızla birlikte girişimlerimiz sonucu, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ve Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın destekleriyle Çorum'umuzun DOKAP kapsamına alındığını açıklamıştık. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Hayırlı, uğurlu olsun. Çorum'umuz resmi olarak Doğu Karadeniz Kalkınma Projesine (DOKAP) alınmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a şükranlarımızı sunuyoruz."

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 03:06