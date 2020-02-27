Çorum DOKAP’a dahil edildi

EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum’un kısa adı DOKAP olan Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Programı’na dahil edildiğini müjdeledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir kahvaltı programında 50 kişilik milletvekili listesinde yer alan Erol Kavuncu, program akışı içerisinde söz alarak Çorum’un DOKAP’a dahil edilmesi talebini gündeme getirdi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a da konuyu aktardıklarını ifade eden Erol Kavuncu’ya cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çorum ve Amasya’ya hayırlı olsun” diyerek, Çorumlular’ın DOKAP talebine olumlu karşılık verdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a DOKAP’a dahil olma kararı için Çorumlu hemşehrileri adına teşekkür etti.

DOKAP HAKKINDA

Merkezi Giresun olan DOKAP Başkanlığı Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun Trabzon ve Tokat, illerinin kalkınmasına hız vermek amacıyla KHK ile kurulmuş, 2012 Nisan ayında ise faaliyetlerine başladı.

Ciddi yatırım bütçeleri bulunan DOKAP, bölge illerin gelişmesini sağlamak ve kalıcı istihdam alanları oluşturarak göç veren bölge değil göç alan bölge konumuna getirmeyi temel hedef seçerken, illerin sanayi, turizm, kentleşme ve daha bir çok hizmet ve yatırım projesine katkı sağlıyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2020, 14:28