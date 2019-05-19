‘Çorum, dünya satrancının yakından takip ettiği bir merkez olacak’

FATİH BATTAR

2019 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Takım Şampiyonası açılış töreninde bir konuşma yapan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Çorum, dünya satrancının da yakından takip ettiği bir merkez olacak.” dedi. 2019 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Takım Şampiyonası Çorum'da başladı.

Şampiyonanın açılış töreni BelediyeBaşkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Federasyon As Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi hemşehrimiz Avutkat Fatih Maden, Çorum İl Temsilcisi Hasan Özer Gökmen, sporcu velileri, antrenörler ve il protokolünden çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Törende bir konuşma yapan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, küçük, yıldız ve kadın takımların şampiyonluk yarışının uzun yıllardır olduğu gibi bu yıl da Çorum ev sahipliğinde gerçekleştiğini belirterek, “Satranç ailemizi her yıl uygarlığın başkenti, medeniyetler beşiği Çorum’da buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çorum ilimiz, son derece büyük bir uluslararası organizasyona yapacağı ev sahipliği ile dünya satrancının da yakından takip ettiği bir merkez olacak. Belediyemiz ile bugün imzalarını atacağımız protokol ile, 2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatını Çorum Belediye Başkanlığımızın destekleri ile Çorum’da hayata geçireceğiz. Dünyanın usta sporcularını ağırlayacağımız bu büyük organizasyonda, Çorum‘un tarihi ve kültürel mirasını dünya çocukları ile de buluşturacağız. Şimdiden büyük bir heyecan duyduğumuz bu organizasyona verdiği destek için, Çorum Belediye Başkanlığına gönülden şükranlarımı sunuyorum. Ekim ayında yine burada olacak ve hep birlikte bambaşka bir heyecana ortaklık edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

2019 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Takım Turnuvaların ilk turu protokol üyelerinin sembolik açılış hamleleriyle başladı. Anitta Otel'de düzenlenen turnuvalarda; 12 yaş altı genel ve kadınlar, 18 yaş altı genel ve kadınlar olmaküzere 4 kategoride toplam43 takım ve 199 sporcu yarışıyor. Turnuva 9 tur sürecekve 23 Haziran’da sona erecek.