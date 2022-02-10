Çorum Düzce'yi örnek alacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin gelecek 50 yılını planlamaları çerçevesinde hayata geçirdiği toplu taşıma sisteminin ünü çevre illere yayılıyor. Son olarak Çorum ve Kırklareli Belediyeleri Düzce’nin ulaşım sistemi hakkında bilgi almak için Düzce’ye geldi.

Kentin ulaşım sistemini baştan aşağıya değiştiren ve sefer sayılarının artmasını sağlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ulaşım sistemini çevre illerin belediyelerine anlatmaya devam ediyor. Türkiye ve KKTC’ye örnek model olarak görülen Düzce’nin toplu taşıma sistemi için son bir haftada Çorum ve Kırklareli Belediyesi bilgi almak için Düzce’ye geldi.

Düzce’de toplu taşıma sistemini yeniden yapılandırarak vatandaşların memnuniyetini artırdıklarını kaydeden Başkan Özlü, “Bütün hatlarımızı ve araçlarımızı yeniledik. Bütün şoförlerimizi yeniden istihdama kattık. Büyük bir dönüşüm yaptık. Geçtiğimiz günlerde de Çorum Belediye Başkanımız bizim ulaşım sistemimiz ile ilgili bilgi almak için buradaydı. Başka illerden de gelen belediyelerimiz var. Gerçekten örnek bir iş modeliyle toplu taşıma sistemini yeniledik. Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Turhan Candan’a ziyaretleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşlarımız için el ele verecek, yeni fikir ve çalışmalar ile projelerimizi sürdüreceğiz” ifadelerinde bulundu.





(İHA)