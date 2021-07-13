Çorum Eczacı Odası TEB toplantısına katıldı

Çorum Eczacı Odası yönetimi, Ankara’da düzenlenen Türk Eczacıları Birliği 42. Dönem 2. Bölgelerarası Toplantısı’na katıldı.

45. Bölge Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler, Genel Sekreter Ecz. Olcay Çorumlu, Sayman Ecz. Arif Sami Bozdoğan, Yönetim Kurulu üyesi Ecz. Bilge Demir Uysal, Büyük Kongre Delegeleri Ecz. Mustafa Göbelek, Ecz. Meral Öztürk ve Sosyal Güvenlik Kurumundan Ecz. Evren Dinler, Türk Eczacıları Birliği Kadın Kolları Komisyon Üyesi aynı zamanda İskilip İlçe Temsilcisi Ecz. Özden Sak, Oda üyelerinden Ecz. Yasemin Bozdoğan ve Ecz. Ahmet Çorumlu’nun katıldığı toplantıda Oda Başkanı E. Şefkat Güler, görüş ve önerilerini paylaştı.

Sağlıkçılara, kadınlara, masum insanlara, çocuklara ve hayvanlara yapılan şiddeti kınadığını belirterek konuşmasına başlayan Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, “Gelişen teknoloji, değişen toplum kurallarına sürekli olarak adapte olmaya çalışarak insanlarla temas eden bir mesleğe sahip olan biz eczacıların bu değişimlere doğru bir biçimde uyum sağlayarak, hastalarımıza değer vererek, onları dinlemek, güven sağlamak, saygın hissettirmek, hızlı işlem gibi hizmet önceliklerini belirleyerek tüm amacımız eczacılık mesleğini sağlık alanında vazgeçilmez kılmak. 1. Basamak Sağlık Hizmet Sunucusu olan eczanelerimizin koruyucu, etkin, düşük maliyetli, yaygın sağlık hizmetiyle beraber Türk Eczacılar Birliği'nin başlatmış olduğu ‘Rehber Eczanem’ uygulaması ile meslek hakkı kazanımımızda da lokomotif bir rol oynayacak.” dedi.

Pandemi döneminde yaşamını yitiren eczacılara, eczane çalışanlarına, sağlıkçı ve yakınlarına rahmet dileyen Güler, Çorum’da Eczacı Odasının İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda yer alarak hem halkın hem meslek mensupları için çalışmalar yaparak bulaş riskinden korumak için her türlü ekipmanları sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Bu dönemde ayrıca maskelerin ve grip aşılarının halka eczaneler tarafından ücretsiz temin edildiğini kaydetti.

Çorum Eczacı Odası olarak 2009’dan beri kuruluşunu sağlayıp kapanmaması için mücadele ettikleri Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinin 3 büyük ilde toplanmak istendiğine dair tepkisini de dile getiren Güler, vatandaşların adil, kolay, erişilebilir, hızlı sağlık hizmetini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan beklediğini, bunu sağlamanın da yerinde hizmetle mümkün olacağını vurguladı.

Diğer öncelikli ve acil sorunun, sağlığa dair ilaç dışı ürünlerin internetten ve büyük marketlerden kontrolsüz bir şekilde satılmasının halkın sağlığını tehdit ettiğini, eczaneleri de adaletsiz satış koşullarıyla baş başa bıraktığını, bu durumun da ilaç dışı pazarın büyümesine sebep olduğuna işaret eden Oda Başkanı Güler, “Özellikle pandemide değişik vitamin ve mineral takviyelerine rağbet arttı. Bu ürünlerin ruhsatlandırılmasının Sağlık Bakanlığı'nda olmaması, yan etki ve kalite açısından insan sağlığını tehlikeye attı. Türk Eczacılar Birliği'nin bu konuda satış yapan internet siteleri için şikayet sayfası mevcut ve biz bu uygulamayı destekliyoruz.” dedi.

Güler, eczacıların ekonomik ve diğer çalışma koşullarındaki sorunlarına da değinerek konuşmasını tamamladı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2021, 19:11