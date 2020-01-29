Çorum eczacılarından depremzedelere yardım

Çorum Eczacı Odası, Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin ardından yardım kampanyası başlattı.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, bölgedeki tüm vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini ileten Çorum eczacı Odası Başkanı E. Şefkat Güler, “Yaralılarımızın biran evvel sağlığına kavuşması en büyük temennimizdir. Bölgede arama kurtarma çalışması yapan görevliler kesintisiz sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz. Odamız bünyesinde birlikte olan Çorum eczacıları bu yaşanan acı tabloyu biraz olsun hafifletebilmek adına hava şartlarını da göz önünde bulundurularak uyku tulumu, yorgan, battaniye ve nevresim yardımında bulunmak için kampanya gerçekleştirmiştir. Depremzedelerimize soğukta yaşam ihtiyaçlarını az da olsa karşılayarak destek olmaya çalıştık. Ülkemizin ve halkımızın zor günlerinde her zaman dayanışma içerisinde yanındayız.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 19:10