Çorum eğitimde 2023 vizyonuna hazırlanıyor

FATİH BATTAR

Çorum’da yaklaşık 2.5 ay önce göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ile Çorum’da 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi kapsamında ve tekli eğitime geçiş çalışmaları ile ilgili röportaj gerçekleştirdik.

Milli Eğitim Bakanlığının ortaya koyduğu 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ni Çorum’da uygulamaya koymak için tüm okulları projeye göre hazırlamaya çalıştıklarını aktaran Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, bu kapsamda Çorum’da öğrencilerin daha rahat ve konforlu eğitim görmeleri için okulların fiziki ortamlarını iyileştirdiklerini söyledi. Son üç yılda Çorum’da 16 okul yapıldığına dikkat çeken Yılmaz, yapacakları proje ve çalışmalarla Çorum’da eğitimi daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

2 YILDA 6 OKUL TEKLİ EĞİTİME GEÇTİ

Çorum’da tekli eğitime geçiş çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, Albayrak İlkokulu ve Atatürk İlkokulu, bu yıl ise 19 Mayıs İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Mukadder Akaydın İlkokulu olmak üzere toplam 6 okulda ikili eğitimden tekli eğitime geçiş yapıldığını ifade eden Yılmaz, yeni döneme tüm okulların hazır halde olduğunu söyledi.

SON 3 YILDA 16 YENİ OKUL YAPILDI

Bu yıl 1 Anaokulu, 1 İlkokul ve 1 Ortaokul olmak üzere 3 yeni okulun yeni eğitim-öğretim yılında hizmete gireceğini belirten Yılmaz; “Çorum’da son 3 yılda 16 yeni okul açıldı. Bu yıl ise 1 Anaokulu, 1 İlkokul ve 1 ortaokul olmak üzere 3 yeni okulumuz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında hizmete açılacak. 2 okulumuzun ise yapımı devam ediyor. Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu ve Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’nun yapımı devam ediyor. Bu yıl ayrıca 5 yeni okul daha yapacağız. 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 1 lise yapılması planlanıyor. Bu kapsamda Gülabibey İlkokulu ve Bekir Aksoy İlkokulu yerine yeni okul yapılacak. Ortaokul kapsamında ise Devlet Tiyatro Salonu arkasına bir ortaokul ve Karşıyaka Ortaokulu yerine bir yeni ortaokul yapılacak.” şeklinde konuştu

DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 19

Çorum’da 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Çorum il genelinde 452 resmi, 41 özel olmak üzere 493 okulda 92 bin öğrencinin eğitime başlayacağını belirten Yılmaz; “Yeni eğitim-öğretim yılında 7 bin 259 okul öncesi, 27 bin 815 ilkokul, 30 bin 209 ortaokul ve 27 bin 586 ortaöğretim olmak üzere toplam 92 bin 869 öğrenci eğitim görecek. Ayrıca 6 bin 547 öğretmenimiz yeni öğretim-öğretim yılında ders başı yapacak. Çorum’da derslik başına düşen öğrenci sayımız 19. Bu sayı Türkiye ortalamasının altında. Yeni yapılacak dersliklerle öğrencilerimize daha kaliteli ve en iyi eğitimi vereye çalışacağız.” dedi

Bakanlığın ortaya koyduğu 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Çorum’u eğitimde en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını ve bu konuda gerek okul müdürleri, gerek öğretmenler, gerekse de velilerle birlikte yapacaklar projelerle Çorum’un eğitim seviyesini istenilen seviyeye getireceklerini aktaran Yılmaz, bu konuda da velilere büyük sorumluluklar düştüğünü dile getirdi.

2018-2019 yılı eğitim döneminde yapılan projeleri yeni dönemde de üzerine ekleme yaparak sürdüreceklerini anlatan Yılmaz; “Çorum’da eğitim kalitesini çok iyi bir şekilde artıracağız ve sportif, sosyal, kültürel etkinliklerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunun dışında akademik başarımızı ve geçmiş yıldaki eksiklerimizi gözden geçirerek, çalışmalarımıza daha da ağırlık vereceğiz." diye konuştu

2019-2020 eğitim öğretim yılında tüm tedbirlerin alındığını belirten Yılmaz; “Yeni eğitim-öğretim yılına inşallah sorunsuz girmenin gayreti içerisindeyiz. Şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz yoğun mesai harcayarak okullarımızı eğitim öğretime hazır hale getirdiler. Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2019-2020 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen ve ülkemizde eğitim alanında yeni bir anlayış ve hedeflere odaklanan 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ilimizde yapılan çalışmalar devam ediyor. Yaz tatili döneminde okullarımız hem fiziki hem de içerik anlamında yeni vizyon doğrultusunda 2019-2020 eğitim öğretim yılı hazırlıklarımız sürüyor.” şeklinde konuştu.

‘ÇORUM’U 2023’E ÖNCEDEN HAZIRLAYACAĞIZ’

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Çorum’da Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Gelişim Akademisi projesi hazırladıklarını kaydeden Yılmaz, proje ile Çorum’u eğitimde 2023’e önceden hazırlamayı planladıklarını belirterek; “Çorum’da gerek liseye yerleştirmede gerekse de üniversiteye yerleştirmede geriliyoruz. Biz önce bunların sebeplerine bakacağız. Yeni bir Gelişim Akademisi oluşturacağız. Bu Akademi’de önce yöneticilerin gelişimi, ardından öğretmenlerin gelişimi ve velilerin gelişimine ağırlık vereceğiz. Proje ile velilerin eğitime olan bakış açılarını geliştirmeyi ve değiştirmeyi hedefliyoruz. Son olarak da memurların gelişimine ağırlık vereceğiz. Dolayısıyla Gelişim Akademisi içinde yer alanlar için eğitim planı hazırladık. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Çorum’u biz önceden hazırlamış olacağız. Çünkü hazırlamış olduğumuz eğitim tamamen vizyonla paralel. Gelişim Akademisi ile müdürlerimizin temsil kabiliyetlerinin artırılması, idarecilik deneyimlerinin artırılmasını hedefliyoruz. Öğretmenlerimiz için mesleki gelişimlerini sağlamayı amaçlıyoruz. Gelişim Akademisi projesi için üniversite ile işbirliği yapacağız ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bunun patentini alacağız. Bu projeyi veliyi de içine aldığımız için şehrin eğitimi olarak bakabiliriz. Çünkü biz Çorum’da ve her eve giriyoruz. Okullaşma olarak anaokulu seviyesinde Türkiye ortalamasının gerisindeyiz. Türkiye ortalamasının üzerine çıkmak için okul müdürleri ve muhtarla bir çalışmamız olacak.” ifadelerini kullandı.

‘YILDA 2 DEFA ÖĞRENCİLERİMİZİ SINAVA TABİ TUTACAĞIZ’

Çorum’da öğrencilerin akademik başarılarına yönelik de çalışmalar yapılacağını anlatan Yılmaz, öğretmenlerin bir soru havuzu oluşturacağını ve yılda 2 defa öğrencilerin bu sınava tabi tutulacağını belirtti.

Bu sınav ile hem eksiklikleri görme fırsatı bulmayı hem de akademik başarıyı artırmayı planladıklarını dile getiren Yılmaz; “Çorum olarak üniversitelileşmede akademik başarı yönünden gerideyiz. Bununla ilgili de Ölçme Değerlendirme Birimimiz var. Biz o merkez eliyle eğitim kalitesini artırmaya yönelik sınavlar yapacağız. Geçtiğimiz dönemlerde öğretmenlere soru hazırlama ile ilgili eğitimler verilmiş ama orda kalmış. Biz kazanımları ölçmeye yönelik öğretmenlerimizden soru hazırlamalarına yönelik bir soru havuzu oluşturacağız. Soru havuzu ile öğrencilerimizi yılda 2 kez sınava tabi tutacağız. Burada amaç eksikliklerimizi görmek. Öğrencilerin sınavda başarılarını artırmak amacıyla soru havuzu oluşturacağız ve öğrencilerimizi yılda 2 kez sınava tabi tutacağız.” diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2019, 18:56