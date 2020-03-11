Çorum ekibi 46 gündür deprem bölgesinde

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Elazığ depreminin yaşandığı günden bu yana deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarını sürdüren Çorum Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün teknik ekibi, 46 gündür gece gündüz çalışmasını sürdürüyor.

Depremin yaşandığı andan itibaren düzenlenen toplantının ardından yola çıkarak deprem bölgesindeki yaraları sarmak için harekete geçen Çorum ekibi, 8 teknik personel, 4 şoför ve 4 araçla birlikte deprem bölgesinde zor hava şartlarına rağmen başarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yaraların bir an önce sarılması için görev yapan isimsiz kahramanlar, depremzedelerin normal hayatlarına bir an evvel dönebilmeleri için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.