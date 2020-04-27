Çorum erken rehavete kapıldı!

FATİH BATTAR

Türkiye Koronavirüsle mücadele her geçen daha iyiye giderken, Çorum’da güzel havanın da etkisiyle vatandaşların iyimser tabloya aldanarak sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Çorum’da havanın sıcak olması ve 4 günlük tatilin sona ermesinin ardından marketler, bankamatikler ve PTT'de uzun kuyruklar oluştu. Özellikle PTT’de uzun kuyruk oluşunca polisler devreye girdi. PTT’den başlayarak otobüs duraklarına kadar uzanan kuyruğun sosyal medyada paylaşılmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi devreye girdi. Vali Yardımcısı Tamer Orhan PTT’de istenmeyen görüntülerin oluşmasının ardından denetim yaptı. PTT girişinde Koronavirüs tedbirlerini denetleyen Tamer Orhan polislerle birlikte vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyması için uyardı.

Yaklaşık 1 aydır evde kalan Çorum’un bugün evde kalmadığı gözlemlendi. Sıcak havayı gören Çorumlular kendini dışarı attı. Türkiye’de vaka ve ölüm sayılarında düşüş, iyileşen sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Bilim Kurulu üyeleri böyle giderse Mayıs ayı ortasında tedbirlerin gevşetileceğini açıklarken, Çorum’da vatandaşların erken rehavete kapıldığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi.

'REHAVETE KAPILMAMAMIZ GEREKİYOR'

Prof.Dr. Tezer, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşların rehavete kapılmamasını isteyerek, temasın yoğun olduğu yerlerde hastalığın zincirini kırma şansının çok azaldığını kaydetti. Tezer, "'2 gün evde kaldık' rehavetine kapılmamamız gerekiyor. Bütün uygulamaları sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi devam ettirmemiz gerekiyor ki, bu durumdan rahatlayalım. Çünkü bugün yaptığımız uygulamanın tesirini biz 10 gün sonra görüyoruz. Eğer ki rahat etmek istiyorsak, önümüzdeki günleri daha rahat geçirmek istiyorsak, hastanelerimizin yığılmaması, sağlık personelinin rahatlaması gibi isteğimiz varsa yapacağımız iş belli; evde duracağız, temaslardan kaçınacağız" ifadelerini kullandı.

'ÖNLEMLERİMİZE DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR'

65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruplar için sokağa çıkma yasağının sürdüğünü, ancak diğer grupların 'evde kal' çağrısına uymayabildiğine işaret eden Tezer, havaların ısınmasının vaka sayısına nasıl etki edeceği konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyadaki gözlemlerinize baktığınız zaman havaların ısınmasıyla birlikte aslında çok fazla vakaların azalmadığını görebiliyorsunuz. 'Havaların ısınmasıyla birlikte vakalar azalacak' diye bir beklenti içerisine girmek doğru değil. Yeni bir virüs bu. O yüzden yine önlemlerimize devam etmemiz gerekiyor. Ama havaların ısınmasıyla birlikte, evlerinin havalandırılması, temasların daha az olacağını düşündüğünüz zaman vaka sayılarının daha az olabileceğini söyleyebilirsiniz. Ama bunu görmeden ve sıkı kurallara uymadan görmek mümkün değil."

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2020, 15:19