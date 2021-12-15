Çorum eski Milli Eğitim Müdürü tutuklandı

Mardin'de ihaleye fesat karıştırma ve görevini kötüye kullanma suçlanması ile ilgili olarak aralarında Çorum eski İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’nın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Mardin'de ihaleye fesat karıştırma ve görevini kötüye kullanma suçlanması ile ilgili olarak aralarında Mardin ve Çorum eski İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’nın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Mardin'de gözaltına alınan 9 kişi ile birlikte Ankara'da gözaltına alınan ve SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan Yakup Sarı, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ve resmi evraklarda usulsüzlük iddiaları konusunda ifade verdi

Edinilen bilgilere göre savcılık tarafından alınan ifadeleri alınan 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken hakim karşısına çıkan Yakup Sarı ile birlikte eski il milli eğitim müdür yardımcıları Ş.G., M.D., milli eğitim müdürlüğü çalışanları N.Y.E ve M.G tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı. (Haber Merkezi)