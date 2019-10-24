Çorum esnafını olimpiyat heyecanı sardı

Dünya Satranç Federasyonu'nun en önemli organizasyonlarından birisi olan Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları’na Çorum ev sahipliği yapacak.



29 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvaya ise 40 ülkeden çok sayıda sporcu katılacak. Turnuvanın Çorum’da düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, turnuvanın şehrin ekonomisine de katkı sağlayacağını söyledi.

Turnuva boyunca otellerdeki doluluk oranının artacağına değinen Gür, aynı zamanda yerli ve yabancı sporcuların kent esnafından alışveriş yapacaklarını ifade ederek, “Açıkçası bu şampiyonanın en çok kazananı Çorum esnafımız olacak. Bu da bizler adına son derece mutluluk vericidir” dedi.



Çorumlu esnaf ve sanatkarlara da seslenen Recep Gür, sporcuları en güzel şekilde konuk etmelerini isteyerek, Dünyanın Merkezi Çorum'da bu önemli faaliyetin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gür ayrıca, Çorum’un bu önemli organizasyondan alnının akıyla çıkacağından şüphesinin olmadığını sözlerine ekledi.

