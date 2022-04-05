Çorum Gaz’dan çocuklara özel resim yarışması

FATİH BATTAR

Çorum Elektrik ve Doğal Gaz (ÇEDAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ‘Temiz Bir Hava Rahat Bir Nefes’ konulu resim yarışması düzenliyor.

Doğal gazın hayatımıza olumlu etkileri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlen resim yarışmasına Çorum, Kastamonu, Karabük, Yozgat, Çankırı illeri, ilçeleri ve beldelerindeki 10-13 yaş ve aralığındaki çocuklar katılabilecekler.

Yarışmaya başvurmak için 1 Nisan-18 Nisan tarihleri arasında ebeveynlerin veya yasal temsilcilerin Çedaş Instagram ( cedas_dogalgaz ) hesabını takip etmesi ve sosyal medyadan mesaj yoluyla resimleri iletmesi gerekiyor.

Yarışmada birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye gram altın verilecek. Yarışmanın sonucu 22 Nisan’da açıklanacak.

Yarışmaya başvuru şartları ise şu şekilde açıklandı;

“Çedaş,Çorumgaz,Kargaz,Sürmeligaz çalışanları birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

-Resimler fiziki olarak yapılacaktır, dijital ortamda yapılacak resimler kabul edilmeyecektir.

-Katılımcılar, resimlerinde her türlü resim ve boya malzemesini kullanabilecektir. (Sulu boya, kuru boya, yağlı boya, pastel boya, kurşun kalem vb.)

-Katılımcılar, yarışmaya bir resimle katılabilir.

-Resimler, en az A4 (21,0 x 29,7 cm ) boyutunda kâğıda yatay olarak yapılacaktır.

-Resimlerin, daha önce hiçbir şekilde yayımlanmamış ve hiçbir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir. Alıntı olan resimlerin sorumluluğu katılımcıya ait olup tespiti halinde değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Çorum Elektrik ve Doğal Gaz A.Ş, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde dereceye girip girmemesine bakılmaksızın yarışmaya gönderilen tüm resimlerin; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ile sergileme hakkına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.

-Yarışmaya gönderilecek resmin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacaktır.

-Resmin fotoğrafı çekilirken tüm resim görünecek şekilde çekilmeli ve net olmalı kalitesi düzgün olmayan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Başvuru bilgilerinin eksik olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Resimlerin sosyal medyadan mesaj olarak gönderirken yarışmacıya ait isim soy isim, doğum tarihi, hangi ilden katılım sağlandığı, veli isim soy isim ve iletişim, numarası yazılacaktır. Bu bilgiler yazılmayan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

-KVKK Kapsamında kimlik bilgileri mesaj yolu ile talep edilmemektedir. Ödül teslimi yapılırken kimlik bilgileri teyit edilecektir.

-Yarışmaya katılım ücretsizdir.

-Yarışmaya başvurmuş tüm öğrenciler yarışma şartlarını kabul etmiş sayılır.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2022, 14:40