Çorum Gaz’dan kutlama ziyareti

MURAT ÇETİN

Çorum Gaz Genel Müdürü Kasım Kahraman gazetemizi ziyaret ederek 30. yılımızı kutladı.

Ticari Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Galip Haboğlu ve Kurumsal İletişim Genel Koordinatörü Serhat Gökhan Canbolat’ın da hazır bulunduğu ziyarette, gazetemizin kuruluşunun 30. yılının hayırlı olması dileğinde bulunan Kasım Kahraman, “Allah haktan ve hukuktan ayırmasın.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Genel Yayın Yönetmeniz Erol Taşkan, misafirlerine samimi ifadeleri ve nezaketleri için teşekkür etti.