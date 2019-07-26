Çorum Gross açıldı

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Bekir Köle ve Elvan Arslan’ın yaptığı Çorum Gross Market açıldı.

Gülabibey mahallesi Cemilbey caddesi numara 111/A (Rüstem Eren Parkı karşısı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Çorum Gross’un açılışına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Gross olarak Çorum’un markası olmaktan onur ve gurur duyduklarını belirten işletme sahiplerinden Bekir Köle, market sektöründeki yaklaşık 12 yıllık tecrübe ile Çorum halkının hizmetinde olduklarını söyledi.

Profesyonel kadro, güleryüzlü hizmet anlayışı ile Çorum’da marketçilik sektöründe iddalı olduklarını aktaran Köle, Çorum Gross olarak yıl boyunca süpriz indirim ve çeşitli kampanyaların Çorum halkını beklediğini belirterek indirim ve kampanyalardan yararlanmak isteyen herkesi Çorum Gross’a davet etti.