Çorum Güven Rot Balans’tan yeni şube

RECEP MEBET - YÜKSEL BASAR

Niyazi Bulut’un sahibi olduğu Çorum Güven Rot Balans’ın yeni şubesi hizmete girdi.

Aşağı Sanayi Tarım Caddesi numara 37’de kurulan firma, yeni şubesini Çorum Sanayi Sitesi Ankara Yolu 3. Cadde numara 95’te hizmete sundu.

Meslekte 23 yıllık tecrübeye sahip olan Niyazi Bulut, 8 yıldır kendi işyeriyle müşterilerinin hizmetinde olduğunu söyledi.

Müşterilerinin teveccühü ile yeni yatırımlarla büyümeye devam ettiklerini anlatan Bulut, “600 metrekare hizmet alanına sahip 3 katlı yeni şubemizde lastik satış ve montajının yanı sıra lastik tamiri, rot ve balans ayarı, lastik oteli, far ayarı ve jant düzeltme hizmetlerini sunuyoruz” dedi.

Bulut, “Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak isteyen herkesi Çorum Güven Rot Balans şubelerine davet ediyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021, 17:55