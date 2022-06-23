Çorum Güzel Sanatlar Lisesi'nden Almanya'ya kültür-sanat köprüsü

HAKAN ÖNSÖZ

Gençlik Buluşması Çorum - Musikschule Bad Nauheim 2022: Anadolu'ya Müzikli Bir Yolculuk

19-26 Haziran 2022 tarihleri arasında, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi'nden bir müzik topluluğu, gençlik buluşması için Musikschule Bad Nauheim'a konuk oluyor. Anadolu'dan danslar ve geleneksel müzikler, klasik parçalar ve pop şarkıların aranjmanları eşliğinde düzenlenen konserde, 15-17 yaşlarında on iki genç, eğitimini aldıkları klasik ya da geleneksel bir çalgı ile oluşturdukları orkestrada, program icra edecekler.

Eski öğrencisi ile öğretmeni bir araya gelince…

Olur mu ki, yapabilir miyiz dedi öğretmeni.

Öğrencisi daha cesurdu artık:

Neden olmasın?

Gerçi Başak hep cesurdu. Küçük parmaklarını hiç dert etmedi. Yapacağım dedi. Onun için mümkün olan birçok gelecek alternatifini elinin tersiyle itti. Hep önüne baktı. Çalıştıkça da olduğunu gördü. Bir zamanlar hocasının bırakmadığı elleri ile o tuttu bu kez:

Yaparız hocam!

Başak Solmaz Bollmann

Çorum Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, hep içerisinde bulunan müzik aşkının, onu kolundan tutup sürüklemesine izin verdi.

Müzik yolculuğuna Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünü kazanarak başladı. Burada klasik gitar üzerinde yoğunlaştı.

Sanat diplomasını İstanbul'da klasik gitar dalında tamamladı. Bu sırada Weimar'daki Franz Liszt Müzik Akademisi'nde gitar pedagojisi eğitimi alma fırsatını da buldu. Okul öncesi çocuklarla müzik yapmaya artan bir ilgi duyarak, aynı üniversitede, "ilköğretim müzik eğitimi" alanında ek çalışmalar yaptı.

Ağustos 2011'den beri Musikschule Bad Nauheim'daki müzik okulunda ilköğretim müzik ve gitar dersleri veriyor. Kendisinin ve diğer birçok insan için müziğin, bir kültür köprüsü kurduğuna inanıyor. Bu yüzden her yaştan öğrencinin bireysel müzikal gelişimini öğretmekten ve teşvik etmekten büyük keyif alıyor.

Weimar'daki müzik eğitimi sırasında, Thüringen'deki çeşitli müzik okullarında gitar öğretmeni ve ilkokul müzik öğretmeni olarak üç yıllık yoğun mesleki deneyimi kazandı. Başak, Musikschule Bad Nauheim'daki müzik okulunda, ailelerin de destekleriyle daha güzel başarılar yakalamak istiyor.

(Birlikte verilecek konser öncesinde iki okul öğrencileri provalar yaptılar.)

Sacide Önsöz

Müzik eğitimcisi. Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü mezunu. Üniversite yıllarında Hasan Adıgüzelzade ile armoni, Yusuf Eker ile jazz müziği üzerine çalışmalar yaptı. İlk görev yeri olan Çorum'da, çoksesli müzik alanında ciddi adımların atılmasına vesile oldu. 15 sene Çorum Güzel Sanatlar Lisesi ile katıldığı korolar şenliğinden, bronz madalya aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü çatısında kurulan çoksesli koronun şefliğini üstlenip il içi, il dışı temsillerde sahne aldı. 2001 yılında Yusuf Eker ile Çorum Devlet Tiyatro salonunda jazz konseri gerçekleştirdi. Çorum Güzel Sanatlar Lisesi'nde 2001 yılından beri piyano, koro ve şan dersleri vermekte.

(Başak Solmaz Bollmann (solda) ve Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Sacide Önsöz (sağda)

Kazanımlar

12 Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi ve 3 öğretmenimiz, bir hafta boyunca Almanya'ya tam bir kültür çıkarması yapacaklar. Repertuvarlarında yaklaşık bir saatlik bir program götüren orkestra, Türk ve dünya müziğinin seçkin örneklerini sunacaklar. Ev sahibi okulun öğrencilerinin de entegre olmasıyla ortak bir duygu havuzu oluşacak. Burada müziğin bütünleştiriciliğini ve kaynaştırmasını göreceğiz hep birlikte. Ne yazık ki bunu sadece yaşayanlar hissedecek. İşte tam da bu yüzden bu ve buna benzer tüm organizasyonlar desteklenmeli, teşvik edilmeli, katılımların artması özendirilmeli.

(Musikschule Bad Nauheim Müzik Okulu Müdürü Ulrich Nagel'e hediyesini Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Adem Arslan adına müzik öğretmeni Sacide Önsöz takdim etti.)

Öğrencilerimiz orada, onları misafir eden öğrenci ailelerinin yanında kalacak. "Orda bir ev var uzakta" diye başlayan şarkının içerisinde gezecekler. Şarkının "gitmesek de gelmesek de" kısmında tebessüm edecekler sadece… Çünkü orada olacaklar! Başka bir ülke de olsa, dünyaya aynı pencereden baktıklarını, aynı sesleri işittiklerini, aynı ezgiyi mırıldandıklarını görecekler. Seslerin, müziğin pekiştirdiği "biz" duygusunu içlerine çekecekler… Bundan daha ötesi ne olabilir?

Musikschule Bad Nauheim'a konuk olan Çorum Güzel Sanatlar Lisesi müzik topluluğunda şu isimler yer alıyor:

Bağlamada Burak Kaya, Curada Emirhan Öztürk, Bağlamada Mustafa Taşçı, Kemanda Ömer Faruk Okumuş, Gitarda Eren Ayva, Çelloda Ahmet Erikli, Flütte Alara Naz Atak, Gitarda Secem B. Aksungur, Flütte Nehir Devin Aslan, Gitarda Ecemnaz Özcan, Flütte Beyza Erken, Kemanda Emine Esen Yüksel, Piyano Öğretmeni Sacide Önsöz, Gitar Öğretmeni Tansu Sol ve Bağlama Öğretmeni Özgür Kılıç.

(Musikschule Bad Nauheim Müzik Okulu'nda birçok farklı yapıda müzik gruplarının yanısıra büyük senfonik yapıları da görmek mümkün.)