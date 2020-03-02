Çorum halkı Kahramanlar için yürüdü

FATİH AKBAŞ

Elde bayrak dilde tekbirlerle şehitleri andılar, Ordumuz’a zafer duası ettiler.

İdlib’te yaşanan saldırıda şehit düşen askerlerimize saygı ve bölgede mücadele veren askerlerimize destek için yürüyüş yapıldı.

Atatürk Anıtı’nda başlayan ve çok sayıda Çorumlu’nun katıldığı yürüyüş Şehitlik Anıtı’nda devam etti. Şehitlerin isimleri tek tek okunurken, Çorumlular “Burda” nidalarıyla şehitler adına ses verdi.

Valilik, Belediye, Hitit Üniversitesi, Çorum Şehit Aileleri Vazife Malülleri Derneği ve Muharip Gaziler Derneği tarafından organize edilen yürüyüşe protokol üyelerinin yanısıra milletvekilleri ve siyasi partilerin il başkanları da katıldı.

Katılımın yüksek olduğu programda vatandaşlar şanlı Türk Ordumuza destek sloganları atarak ve tekbirlerle ellerinde Türk Bayrakları ile Çorum Şehitliğine kadar yürüdüler.

Şehitlikteki program tüm şehitler için sela okunmasıyla başladı. İdlib şehitlerinin isimlerinin tek tek okunmasının ardından müftülük görevlileri Kur’an-ı Kerim okudular.

İl Müftü Vekili Adem Aygül’ün yaptığı duanın ardından program sona erdi.

Yürüyüşe Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İdare Mahkemesi Başkanı Serdar Ceylan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Danışmanı Zeki Gül, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2020, 19:13