'Çorum halkı virüs yok gibi davranıyor'

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, koronavirüs vakaları ve mevcut durum hakkında net ve şeffaf bilgiler verilmesini isteyerek, Çorum’da halkın koronavirüs yokmuş gibi davrandığını, banka önleri, PTT önleri, cadde ve sokakların kalabalık olduğunu, bu durumun hastalığın daha çok yayılmasına neden olacağını söyledi.

Tahtasız, Çorum Valiliği’nin koronavirüs salgını hakkında kamuoyuna net bilgiler vermesini istedi.

Tahtasız, ilimizde bu hastalığa kaç kişinin yakalandığı, kaç kişinin pozitif vaka olduğu, kaç kişi yoğun bakımda olduğu, kaç kişinin vefat ettiği, yapılan test sayısı bilgilerinin günlük olarak paylaşılmasını isteyerek, hastanelerin ve sağlık cihazlarının durumu ve karantinaya alınan bölgeler hakkında bilgiler verilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Çorum Valiliği’nin de tıpkı Sağlık Bakanlığında olduğu gibi günlük olarak verileri paylaşmasını talep etti.

Mehmet Tahtasız, “Sayın Valimiz şehrimizdeki koronavirüs hakkında bizleri daha ayrıntılı bilgilendirmelidir. Çünkü bu bilgilendirme yapılmadığı için bir rehavet ortamı bu hastalığın yayılmasına en büyük katkıyı sağlayacaktır” dedi.

İŞİN CİDDİYETİ HENÜZ KAVRANMADI, HALK CADDE VE SOKAKLARDA…

Halkın tam anlamıyla henüz işin ciddiyetini kavramadığını ifade eden Tahtasız, “cadde ve sokaklarda çok sayıda vatandaşımızı maskesiz, korumasız bir şekilde dolaşırken görmek bizleri üzüyor. Havanın güzelliğinin cazibesine kapılan vatandaşlar, “Çorum’da ciddi bir durum yok” düşüncesiyle rahat rahat dolaşabilmektedir. Salgının bir an önce önlenmesi ve normal hayata dönebilmemiz, evde kalmamıza ve kuralları harfiyen uygulamamıza bağlı. Bu nedenle acil bir işi olmayanların sokağa çıkmaması gerekiyor. Bu noktada Çorum Valiliği tedbirlerini artırmalı, salgın hastalığın mevcut durumu hakkında net bilgiler verilmeli ve bu bilgiler sürekli güncellenmelidir” ifadesini kullandı.

SAĞLIKÇILARA VE SAHADA ÇALIŞANLARA HER TÜRLÜ DESTEK VERİLMELİ

Tahtasız, bu süreçte işyerini açmak zorunda olan, kurum ve kuruluşlarda çalışan, çiftçilik, hayvancılık yapan, fırın, market, eczane gibi halkın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan kişilere de gereken desteğin verilmesini ve işlerinin aksatılmadan sürdürülmesinin sağlanmasını isteyerek, “en ön safta bulunan sağlıkçılarımıza, polisimize, jandarmamıza, belediye personeline, PTT çalışanımıza, kargoculara, market elemanlarına, sahada çalışmak zorunda olan tüm insanlarımıza elimizden gelen tüm koruyucu tıbbi malzeme desteği vermek zorundayız” dedi.

HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

CHP İl Başkanı Tahtasız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Olası salgının çok daha büyümesi durumunda eski devlet hastanesinin acil hizmete girecek gibi hazır olmasını sağlayalım.

Gıda, fırın, dağıtım ve güvenlik sektörü gibi çalışmanın zorunlu olan tüm alanlarda koruyucu malzemenin bulunmasını sağlayalım.

Sosyal izalasyonu ve sosyal mesafeyi ilimizin her alanında çok hızlı, net yapmalıyız ve bu sürecin en kısa sürede bitmesini sağlamalıyız.

Kapanan işyeri sayılarımızı, çalışma yaşında olup çalışamayan insan sayımızı, kapanan işyerleri sebebiyle bunlara ilave olan insan sayımızı, ücretsiz izne çıkarılan insan sayımızı bilmek istiyoruz.

Sorun sosyal yardımlaşmanın yapabileceğinin çok üzerine çıkmaktadır. Çorum’da işsiz ve ihtiyacı olan vatandaşlar için ilave çözüm ve önlemler almak gerekmektedir. İlimizin 4 milletvekili ve tüm siyasi il başkanları, belediye başkanları, esnaf ve sanayici iş adamları ile toplantı yapıp gerek süreç, gerekse de süreç sonrasında yapılacakların belirlenmesi ve halkımıza bu zor günlerde bir nebze daha fazla yarar sağlayabilecek dayanışma ruhunu ön plana çıkaran bir görüntü vermemiz büyük önem arz etmektedir.

Vatandaşımız süreç ve yarınından kaygılıdır.

ZOR GÜNDE DEVLET BABA YANIMIZDA OLMALI

Vatandaşımız zor gününde devletini yanında görmek ister, babalık yapmasını, şefkatli olmasını bekler.

İnsanlara “dışarı çakma” derken sosyal devlet kendini hissettirecek çözümler bulmak zorundadır. İnsanların sabit maaşı yoksa, memur, emekli, çalışan işçi değilse, geliri yoksa, elektrik, su, doğalgaz, telefon, kira, günlük gıda gideri, varsa kredi, çek, senet ödemesine destek verilmezse dışarıya çıkmayı engellememiz mümkün değildir.”

Tahtasız, ülkemizde hızla yayılan ve çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs belasından karşılıklı dayanışma, anlayış ve birlik beraberlik içinde hareket ederek kurtulabileceğimizin altını çizerek, bu sıkıntılı dönemin en az hasarla atlatılması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini kaydetti.